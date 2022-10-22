Сержант из ДНР Шалыгин рассказал, как его брали в плен и звали переводчика

Сержант 103-го полка Народной милиции Донецкой народной республики Алексей Шалыгин, вернувшийся из плена, заявил, что его схватили иностранцы. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, во время отступления с украинской стороны была слышна английская и польская речь.

«Мы так и не поняли, кто там атаковал. Говорили и на украинском языке. С ними был переводчик с английского на украинский. Не все понимали англичан или американцев», — рассказал Шалыгин.

Он добавил, что у представителей украинской стороны не было шевронов, а страну-производителя оружия, которое у них было, сержант опознать не смог, но заявил, что оно точно было не российским.

Ранее российские разведчики на криворожском направлении взяли в плен брошенного своими сослуживцами бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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