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Time: Россия знает уязвимые места энергосистемы Украины, созданной благодаря СССР

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Efrem Lukatsky/AP

Обозреватель газеты Time Сиара Ньюджент утверждает, что Российская Федерация хорошо знает уязвимые места украинской энергетики, созданной во времена СССР. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что благодаря инженерам СССР бывшие союзные республики смогли получить развитую и разветвленную сеть энергоснабжения, которая обеспечивает города дешевым и универсальным отоплением.

Ньюджент утверждает, что спустя 30 лет после распада Советского Союза централизованное теплоснабжение составляет львиную долю выработки тепла в ЭстонииЛитве и Словакии, а на Украине по состоянию на 2021 год порядка 53% городских домохозяйств все еще полагались на него.

По мнению Ньюджент, именно энергетическая отрасль Украины стала основным уязвимым местом. Москва обладает глубокими знаниями о тепловой системе, которая была построена во времена СССР.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что жители города, временно покинувшие свои дома, обязаны платить за отопление в квартирах.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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