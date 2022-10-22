Глава Николаевской области Ким: воздушная тревога звучит в регионе

Глава Николаевской области Украины Виталий Ким заявил, что воздушная тревога объявлена в Николаеве и регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Воздушная тревога! Вся область», — заявил Ким.

Воздушная тревога объявлена и в Николаеве, информацию подтвердил мэр города Александр Сенкевич.

Украинский телеканал «Пятый» сообщил в Telegram-канале, что воздушная тревога прозвучала по всей территории Украины днем 22 октября.

Также издание «Страна.ua» сообщила, что «уже вся Украина... под воздушной тревогой».

Утром 22 октября воздушная тревога была объявлена в Киевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях и других регионах Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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