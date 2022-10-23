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РИА Новости: украинские пленные рассказали, что убивали мирных жителей на «Азовстали»

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Украинские военнопленные рассказали, что боевики на «Азовстали» убивали мирных жителей Мариуполя и прикрывались ими во время боевых действий, сообщает РИА Новости.

«Гражданские боялись выйти с «Азовстали», и чтобы нас полностью не уничтожили российские военные, мы прикрывались мирными», — признался сержант полка «Азов» (организация запрещена в России) Михаил Швец.

Его сослуживец, старший сержант Виталий Катранич, заявил, что он и другие бойцы «Азова» запрещали мирным жителям покидать «Азовсталь» — при попытке покинуть завод людей расстреливали.

Катранич подтвердил, что видел своими глазами расстрел одного из жителей Мариуполя, который пытался сбежать с завода.

Ранее советник главы Луганской народной республики Анна Сорока по итогу общения с двумя ополченцами Народной милиции ЛНР, которые вернулись из плена, сообщила, что солдаты ВСУ нередко добивают раненых пленных для того, чтобы не тратить на них медикаменты и время на транспортировку в тыл.

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