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Минобороны показало боевые вылеты штурмовиков Су-25 ВКС России в СВО

Российское Минобороны показало работу штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил РФ при проведении спецоперации на Украине. Видео опубликовано в Telegram-канале военного ведомства.

На видео запечатлены боевые вылеты штурмовиков и их парная работа в нанесении ракетных ударов по военным объектам и технике украинских подразделений.

В результате боевого применения Су-25 были уничтожены замаскированные укрепленные позиции и бронированная техника ВСУ, сообщили в Минобороны.

Днем ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что ВКС России сбили украинский МиГ-29 у населенного пункта Перемога в Николаевской области. Позднее ведомство уточнило, что экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ обнаружили и уничтожили самолет ВСУ.

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Операция на Украине
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