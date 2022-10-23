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Власти Энергодара сообщили о повреждении гражданского объекта после обстрела ВСУ

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Телеграм-канал «RT на русском»

Глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил об обстреле города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 23 октября в своем Telegram-канале. По его словам, в результате удара пострадал гражданский объект.

«Жертв нет, и это самое главное», — отметил Волга.

В своем сообщении он также призвал жителей города не отправлять фото и видео в сомнительные Telegram-каналы и чаты в целях безопасности.

19 октября ВСУ нанесли удар по зданию администрации города Энергодар. Кроме него также были повреждены мост, ведущий в город, и подстанция «Луч».

Позднее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что поврежденный после обстрелов ВСУ мост был восстановлен и по нему началось движение автотранспорта.

Александр Волга также заявлял, что сотрудникам городской администрации и коммунальных предприятий поступают угрозы от «провокаторов».

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