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Адмирал ВМС США Гилдэй предупредил о риске эскалации конфликта вокруг Тайваня до конца года

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Эскалация конфликта вокруг Тайваня, вероятно, произойдет уже в этом году на фоне чего американские корабли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) нужно «подготовить к бою», считает адмирал Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов Майк Гилдэй. Об этом сообщает Defense News.

«За последние 20 лет мы видели, что они (власти Китая) выполняли каждое свое обещание раньше, чем обещали его выполнить... Когда мы говорим о временном интервале до 2027 года, по-моему, он должен быть до [конца] 2022 или потенциально 2023 года, я не могу это исключить», — предупредил американский адмирал.

Ситуацию с Тайванем Гилдэй оценил в ходе заседания Атлантического совета.

Также адмирал обратил внимание, что военно-морскому флоту США требуется модернизация.

Ранее сообщалось, что в Тайбэе заявили о готовности армии острова к китайскому вторжению «в любой момент времени».

Также госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в нарушении сложившегося статус-кво по вопросу о положении Тайваня.

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