Украинский «Ровноазот» аварийно приостановил производство удобрений из-за обесточивания

Одно из крупнейших на Украине предприятий по производству минеральных удобрений — «Ровноазот» аварийно остановило работу главных цехов в связи с обесточиванием. Об этом говорится в пресс-релизе группы компаний Group DF, частью которой является предприятие.

«22 октября <...> произошло частичное обесточивание ЧАО «Ровноазот» и вынужденная аварийная остановка ключевых цехов по производству минеральных удобрений», — сказано в сообщении. Уточняется, что были остановлены цех азотной кислоты, аммиака, известняково-аммиачной и аммиачной селитры.

В пресс-службе отметили, что данная мера была принята по причине вывода из строя объектов энергетической инфраструктуры в городе Ровно. Работа предприятия будет продолжена после того, как восстановят стабильную подачу электроэнергии на объекте.

Утром 22 октября воздушную тревогу вновь объявляли по всей Украине. Украинские СМИ писали о взрывах в Волынской, Ровненской, Кировоградской, Хмельницкой, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Черниговской областях.