Глава Курской области Старовойт сообщил об окончании строительства двух линий обороны в регионе

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны региона были закончены на этой неделе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Работа велась совместно с Минобороны России и Пограничным управлением по Курской области», — уточнил Старовойт.

Он также сообщил, что третья линия обороны будет готова до 5 ноября.

«Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию», — подчеркнул губернатор.

Ранее Роман Старовойт сообщил о продлении действия «желтого» уровня террористической опасности в Курской области.

Губернатор также заявлял, что в регионе будет усилен пропускной режим на приграничных территориях, в том числе на въезде в Курчатов, где работает Курская атомная электростанция.

В нескольких пограничных с Украиной регионах России ввели «средний уровень реагирования» — это касается регионов Южного и Центрального федерального округов. В частности, особый режим касается Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.