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МО РФ: Шойгу обсудил с главой Минобороны Франции Лекорню ситуацию на Украине

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню обсудил с ним ситуацию на Украине, которая имеет тенденцию к «неконтролируемой» эскалации. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

«Обсуждена ситуация на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Шойгу «довел» до Лекорню «озабоченности» насчет возможных провокационных действий Киева с применением «грязной бомбы».

Ранее сообщалось, что министры обороны РФ и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели телефонные переговоры, обсудив вопросы международной безопасности. Речь шла также о специальной военной операции на Украине. После этого Остин поговорил с главой минобороны Украины Алексеем Резниковым, пообещав оказывать поддержку и продолжать поставки военной помощи Киеву.

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