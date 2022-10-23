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МО РФ: российские артиллеристы остановили атаки ВСУ на южно-донецком направлении

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские артиллеристы остановили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Уточняется, что в ходе боевых действий были уничтожены 40 украинских военных, семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

«На южно-донецком направлении противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп, усиленных танками», — сказал Конашенков.

По его словам, атаки велись в направлениях населенных пунктов Новомихайловка, Никольское и Славное Донецкой народной республики (ДНР).

«Огнем артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны», — заявил представитель Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались прорваться в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР), но их действия были успешно отражены российскими войсками.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Операция на Украине
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