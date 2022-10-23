МО РФ: ВСУ выпустили более 30 снарядов по прилегающей к ЗАЭС территории и Энергодару

Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили более 30 снарядов из артиллерии по окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом говорится в сводке ведомства.

«В течение суток артиллерией ВСУ выпущено более 30 артиллерийских снарядов по восточной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции», — сказано в сообщении.

Отмечается, что российские военные подавили огневые средства украинской стороны. Жертв и разрушений на территории ЗАЭС нет.

Ранее официальный представитель Министерства обороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что вооруженные силы России, охраняющие Запорожскую АЭС, успешно отразили десант ВСУ и нанесли противнику тяжелые потери.

По его словам, российские солдаты вовремя засекли десант и смогли не только отразить атаку, уничтожив до 90 военнослужащих ВСУ, но и уничтожить 14 из 37 десантных лодок.