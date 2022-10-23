Шойгу довел до главы Минобороны Британии данные о возможной провокации Украины с «грязной бомбой»

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, во время которого они обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны России.

Как заявили в военном ведомстве, Шойгу довел до британского коллеги «озабоченность» насчет возможных провокаций со стороны Киева «с применением грязной бомбы».

23 октября Шойгу еще переговорил с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром.

В этот же день он тоже провел переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню. Стороны обсудили происходящее на Украине и «тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации».

Ранее Шойгу и министр обороны США Ллойд Остин провели телефонные переговоры, обсудив вопросы международной безопасности. Речь шла также о специальной военной операции РФ на Украине. После этого Остин поговорил с главой минобороны Украины Алексеем Резниковым, пообещав оказывать поддержку и продолжать поставки военной помощи Киеву.