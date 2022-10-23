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«Росэнергоатом»: два из трех этажей гостиницы в Энергодаре разрушены обстрелом ВСУ

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Телеграм-канал «Владимир Рогов»

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил ТАСС, что в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) были разрушены два из трех этажей гостевого дома в Энергодаре, но никто не пострадал.

По его словам, в этом доме проживал только персонал.

«По счастливой случайности сотрудники находились частично на первом этаже, частично — в подвальном помещении», — сказал Карчаа.

Ранее советник генерального директора «Росэнергоатома» заявил, что ВСУ специально нанесли удар по гостинице в Энергодаре. Он планировал остановиться там вместе с командой. О визите и его последующем переносе знали единицы.

23 октября Минобороны России также сообщило, что Вооруженные силы Украины выпустили более 30 снарядов из артиллерии по окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС.

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