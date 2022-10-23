Bild показала, какие районы может затопить в случае подрыва дамбы Каховской ГЭС

Газета Bild опубликовала карту, на которой видно, какие районы окажутся в опасности в случае подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции.

В беседе с изданием директор Института политики безопасности Кильского университета Иоахим Краузе предупредил, что прорыв плотины станции будет иметь «катастрофические последствия».

Лидер немецкой партии «Зеленых» Омид Нурипур, в свою очередь, назвал возможный подрыв дамбы «угрозой массовых убийств». Президент Ассоциации резервистов вооруженных сил Германии Патрик Сенсбург в комментарии газете отметил, что в результате указал, что жителей региона при таком развитии событий ждет «гуманитарная катастрофа».

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Накануне глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что Вооруженные силы Украины применили все имеющиеся в своем распоряжении ракеты при обстрелах Каховской гидроэлектростанции. Он также отметил, что все ракетное оружие, находящееся у Украины, поставлено западными странами либо сохранилось со времен СССР.