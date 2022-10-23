Медики сообщили о ранении и госпитализации военкора Пегова в Донбассе

Сотрудники Республиканского травматологического центра Донецка сообщили, что военный корреспондент Семен Пегов был ранен в ногу и госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС.

«У него минно-взрывная травма, повреждена стопа», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие часы Пегова прооперируют. В данный момент, по оценкам врачей, он находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что материалы в Telegram-каналах девяти российских военных корреспондентов проверяют на предмет ложных сведений, дискредитации Вооруженных сил РФ и других видов запрещенного контента. Среди них значится и Семен Пегов.

3 августа российский военный корреспондент телеканала RT Андрей Филатов был ранен осколком украинского снаряда под Авдеевкой.