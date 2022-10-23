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Глава МИД Украины заявил, что Киев не намерен приобретать «грязную бомбу»

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Gleb Garanich/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об отсутствии у Киева планов приобретать «грязную бомбу». Об этом он написал в своем Twitter.

По словам министра, Украина является приверженным обязательствам участника Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«У нас нет никаких «грязных бомб» и мы не планируем покупать их», — написал дипломат в соцсети.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил главе Минобороны Британии Бену Уоллесу о возможной провокации Украины с «грязной бомбой».

До этого РИА Новости со ссылкой на «заслуживающие доверия источники» из разных стран, включая Украину, сообщили, что киевские власти занимаются подготовкой провокации на территории страны, связанной с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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