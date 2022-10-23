Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Путин: Россия не виновата в отключениях света в Молдавии 20:04
В «Газпроме» заявили о достижении исторических максимумов... 20:02
Путин заявил о наличии договоренностей о возвращении... 19:55
Экс-футболист «МЮ» Канчельскис призвал больше не вызывать... 19:52
Путин заявил, что Европа по каждому вопросу «звонит... 19:49
В США 13-летняя школьница ослепла на один глаз после взрыва... 19:47
Глава «Роснефти» Сечин заявил, что отказ от углеводородов из РФ... 19:45
Путин: многим хотелось бы, чтобы я сказал «боюсь-боюсь» 19:45
Экс-чемпион UFC Хабиб отреагировал на слова Махачева о своем... 19:40
Путин отметил гибкость и адаптивность российской экономики... 19:39

Названа сумма, которую будут получать все мобилизованные

«Объясняем.рф»: мобилизованные будут получать не менее 195 тыс. рублей в месяц

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Все военнослужащие, призванные по мобилизации для участия в спецоперации на Украине, будут получать не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. Об этом сообщает правительственный портал «Объясняем.рф».

Как говорится в публикации, выплаты будут осуществляться с момента зачисления в списки личного состава воинской части и вне зависимости от места ее нахождения, в том числе за период подготовки и обучения военного.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что ежемесячное денежное довольствие призванным в рамках частичной мобилизации будет составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц. Он подписал соответствующее поручение.

14 октября Путин сообщал, что к настоящему времени мобилизовано 222 тыс. человек из запланированных 300 тыс. По его словам, мероприятия в рамках частичной мобилизации должны завершиться в течение примерно двух недель.

При этом российский лидер отметил, что не получал предложений от Минобороны РФ увеличить количество мобилизованных.

Все новости на тему:
Мобилизация в России
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+