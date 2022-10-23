В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ Покровского из HIMARS

Представительство Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило в своем в Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по населенному пункту Покровское из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 10.10 по н.п. Покровское (Троицкий район, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (1 ракета)», — сказано в заявлении представительства.

Как говорится в сообщении, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщало, что украинские военные нанесли два ракетных удара из HIMARS по населенному пункту Червоный Прапор, в результате чего погибли пять сотрудников МЧС ЛНР и еще девять ранены.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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