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Глава Минобороны Турции раскрыл содержание разговора с Шойгу

Глава МО Турции в разговоре с Шойгу выступил за скорейшее урегулирование на Украине

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Global Look Press

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар в телефонном разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу выступил за скорейшее прекращение огня и урегулирование на Украине. Об этом сообщило турецкое военное ведомство в своем Twitter по итогам прошедших переговоров.

Как заявило Минобороны Турции, в ходе беседе обсуждались двусторонние и региональные вопросы, связанные с обороной и безопасность.

«В частности, внимание обратили на ухудшение ситуации с безопасностью в регионе, необходимость принятия мер по недопущению провокаций», — сказано в сообщении.

Акар снова подтвердил, что Анкара выступает за «прекращение в регионе огня, обеспечение мира, и, как ранее неоднократно отмечал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, «готова делать все от нее зависящее для оказания гуманитарной помощи и обеспечения стабильности».

23 октября Шойгу переговорил с Хулуси Акаром и министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

В этот же день он также провел переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню. Стороны обсудили происходящее на Украине и «тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации».

Ранее Шойгу и министр обороны США Ллойд Остин провели телефонные переговоры, обсудив вопросы международной безопасности. Речь шла также о специальной военной операции РФ на Украине. После этого Остин поговорил с главой минобороны Украины Алексеем Резниковым, пообещав оказывать поддержку и продолжать поставки военной помощи Киеву.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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Операция на Украине
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