Раненый журналист Пегов рассказал о своем состоянии после операции

Пострадавший военный корреспондент Семен Пегов после операции заявил, что с ним «все хорошо». Его слова приводит РИА Новости.

«Главное, что не [противопехотная мина] «лепесток», ноги целы, все цело», — сказал журналист, поблагодарив врачей за оказанную ему помощь.

Ранее сотрудники Республиканского травматологического центра Донецка сообщили, что Семен Пегов был ранен в ногу и госпитализирован. Отмечалось, что в ближайшие часы военного корреспондента прооперируют.

Глава представительства Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник рассказал, что у журналиста сломаны два пальца ноги, также он получил рваные раны стопы.

Ранее заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что в результате удара Вооруженных сил Украины по гражданской переправе в Херсоне погиб один журналист, еще десять ранены. Он уточнил, что не менее трети участников колонны получили физические повреждения, а если учитывать легкие травмы — до половины.