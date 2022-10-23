Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Путин: в ядерном ударе на Украине нет смысла 18:58
Павел Воля опубликовал видео со съемок Comedy Club после слухов... 18:56
Экс-тренер сборной России Балахнин назвал ненормальным отказ Зобнина... 18:52
Онкологи выяснили, что лучевая терапия может облегчить боль... 18:52
Путин про диалог с США: мы готовы к решению любых... 18:51
Путин назвал Лиз Трасс «девушкой немного не в себе» за слова... 18:50
Путин высказался об опасности применения ядерного оружия 18:49
Блогер «превратил» iPhone в ноутбук из 2000-х 18:46
«Ситибанк» уведомил клиентов о сворачивании программы... 18:44
Член МОК из Норвегии прокомментировала слова Вяльбе об... 18:43

Раненый журналист Пегов рассказал о своем состоянии после операции

Пострадавший военный корреспондент Семен Пегов после операции заявил, что с ним «все хорошо». Его слова приводит РИА Новости.

«Главное, что не [противопехотная мина] «лепесток», ноги целы, все цело», — сказал журналист, поблагодарив врачей за оказанную ему помощь.

Ранее сотрудники Республиканского травматологического центра Донецка сообщили, что Семен Пегов был ранен в ногу и госпитализирован. Отмечалось, что в ближайшие часы военного корреспондента прооперируют.

Глава представительства Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник рассказал, что у журналиста сломаны два пальца ноги, также он получил рваные раны стопы.

Ранее заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что в результате удара Вооруженных сил Украины по гражданской переправе в Херсоне погиб один журналист, еще десять ранены. Он уточнил, что не менее трети участников колонны получили физические повреждения, а если учитывать легкие травмы — до половины.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+