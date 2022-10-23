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Глава Минобороны Британии заверил, что Украина не пойдет на эскалацию конфликта

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Toby Melville/File Photo/Reuters

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу заверил, что Украина не собирается предпринимать действия по эскалации конфликта. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Великобритании.

В ходе разговора, указали в пресс-службе, Шойгу сказал, что Украина при содействии западных стран, включая Великобританию, планировала действия по эскалации конфликта.

«Министр обороны [Великобритании] опроверг это заявление и предупредил, что такие утверждения не должны использоваться в качестве предлога для еще большей эскалации конфликта», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, Уоллес в ходе беседы подтвердил поддержку Украины со стороны Великобритании и «международного сообщества», подчеркивая, что Лондон хочет деэскалации конфликта.

21 октября министры обороны РФ и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин впервые за полгода провели телефонные переговоры, обсудив вопросы международной безопасности. Речь шла также о специальной военной операции на Украине. После этого Остин поговорил с главой минобороны Украины Алексеем Резниковым, пообещав оказывать поддержку и продолжать поставки военной помощи Киеву.

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Операция на Украине
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