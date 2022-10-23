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Командир расчета «ядерного миномета» отверг возможность применения РФ ядерного оружия

Командир артиллерийской установки 2С4 «Тюльпан», которую солдаты между собой называют «ядерным минометом», заявил, что угроза применения войсками РФ ядерных боеприпасов отсутствует, передает РИА Новости.

Артиллеристы группировки «Отважные» в воскресенье, 23 октября, нанесли огневое поражение противнику, сосредоточившему свои подразделения вдоль линии обороны «Сватово — Кременная». Они вели стрельбу активно-реактивными минами на дальность около 18 км. Корректировкой ударов занимались разведчики с использованием беспилотных летательных аппаратов.

После окончания стрельбы командир расчета рассказал в беседе с журналистами агентства, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) боятся 2С4 «Тюльпан», поскольку она может стрелять ядерными боеприпасами. Вместе с тем он отметил, что тема «угрозы» применения российскими войсками ядерных боеприпасов все больше раскручивается в западной прессе. Он отверг такой сценарий.

«Мы же не агрессоры какие-то. Мы не готовимся к применению ядерного оружия… Тренировок таких нет и не будет», — сказал командир расчета.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что использование ядерного оружия может быть только в тех случаях, которые изложены в соответствующей доктрине.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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Операция на Украине
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