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NYT: Израиль передал Украине разведданные, необходимые для борьбы с БПЛА

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Израиль передал Украине разведданные, которые необходимы для борьбы с беспилотниками. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на неназваного украинского чиновника.

По словам чиновника, который сделал неофициальное заявление, такая информация «полезна для того, чтобы сбивать дроны».

Как считает советник главы Минобороны Украины Юрий Сак, Израиль, отказываясь более активно помогать Украине бороться с беспилотниками, лишает себя возможности отточить тактику борьбы с угрозами на своей территории.

В октябре данное издание со ссылкой на неназванного украинского чиновника также писало, что Израиль предоставляет Украине данные разведки по иранским беспилотникам, которые якобы используют российские военные в ходе спецоперации.

На этой неделе министр обороны Израиля Бени Ганц заявил об отказе поставлять Украине вооружения, но сказал, что страна продолжит гуманитарную поддержку. Власти Украины просят Израиль поставить системы противовоздушной обороны (ПВО).

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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Операция на Украине
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