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Координационный штаб: Киев готовит провокацию с гибелью своих граждан в Волчанске

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Andrii Marienko/AP

В Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине утверждают, что Киев готовит в Харьковской области провокацию с гибелью собственных граждан, чтобы обвинить в этом российских военных.

В заявлении отмечают, что Киев в текущий момент «готовит кровавую провокацию с гибелью собственных граждан», чтобы обвинить РФ в военном преступлении.

«24 октября в городе Волчанск Харьковской области, во время раздачи продуктовой помощи жителям, подразделением иностранных наемников будет произведен обстрел места скопления гражданских лиц из артиллерийских орудий», — говорится в заявлении координационного штаба.

Там утверждают, что террористическая акция спланирована для дискредитации ВС Российской Федерации и обвинений России в убийстве мирного населения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения российской стороны о том, что киевские власти занимаются подготовкой провокации на территории страны, связанной с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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