Глава Минобороны Украины Резников пригласил ООН и МАГАТЭ из-за сведений о «грязной бомбе»

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников пригласил в страну мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ из-за распространения информации о том, что Киев готовит на украинской территории провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы». Об этом он сообщил в Twitter.

«Мысль о «грязной бомбе» отвратительна для нас. Мы приглашаем мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ посетить Украину <...> Мы требуем соблюдения 4-го пункта Будапештского меморандума (об обязательстве добиваться действий со стороны СБ ООН для оказания помощи Украине, если страна стала объектом угрозы применения ядерного оружия)», — сказано в сообщении.

Ранее РИА Новости со ссылкой на «заслуживающие доверия источники» из разных стран, включая Украину, сообщало, что киевские власти занимаются подготовкой провокации на территории страны, связанной с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил об отсутствии у Киева планов приобретать «грязную бомбу», указывая на то, что страна является приверженным обязательствам участником Договора о нераспространении ядерного оружия.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения российской стороны о том, что киевские власти занимаются подготовкой провокации на территории страны, связанной с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.