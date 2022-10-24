Три страны ответили на заявление о «грязной бомбе» на Украине

Главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Франции и США заявили, что их страны отвергают утверждения России о готовности Киева применить так называемую «грязную бомбу» на территории собственной страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованное заявление на сайте британского правительства.

«Мир распознает любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации», — говорится в совместном заявлении.

Ранее РИА Новости со ссылкой на «заслуживающие доверия источники в разных странах» сообщало, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» с целью обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения на Украине.

В России подобные обвинения отвергают. 23 октября между министром обороны России Сергеем Шойгу и его британским коллегой Беном Уоллесом состоялся телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине. Шойгу довел до британского министра «озабоченность» российской стороны касательно возможных провокаций со стороны Киева «с применением грязной бомбы». В тот же день глава Минобороны РФ переговорил с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром и с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.

Президент России Владимир Путин заявлял, что ядерный шантаж против России может обернуться против тех, кто его ведет. По словам Путина, «роза ветров» может обернуться против организаторов этого шантажа.