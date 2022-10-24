Мухаметов: боевые дельфины могут охранять Севастопольскую бухту от диверсантов

Животные могут быть привлечены для охраны Севастопольской бухты от подводных диверсантов. Об этом РИА Новости рассказал старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов. Речь идет о боевых дельфинах, которых готовят в России.

Эту тему подняло ранее издание 19Fortyfive. В материале говорится, что Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с украинскими диверсантами в Черном море.

Специально обученных морских млекопитающих, уточнил обозреватель Блейк Стилуэлл, с успехом используют для обнаружения подводных мин и боевых пловцов.

Боевые дельфины — это дельфины, обученные в военных целях. Военные структуры Соединенных Штатов и СССР обучали океанических дельфинов для нескольких задач, например, для обнаружения подводных мин.