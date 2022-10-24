РИА Новости: российские военные готовят линию обороны на участке Сватово — Кременная

Инженеры российской группировки войск «Отважные» укрепляют линию обороны Сватово — Кременная в Луганской народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, бойцы устанавливают танковые заграждения, чтобы бронетехника противника не смогла преодолеть оборонительный рубеж.

Один из инженеров, участвующих в укреплении линии обороны, утверждает, что они подготавливают невзрывные заграждения на предполагаемом участке дороги относительно противника. Также специалисты устанавливают бетонные пирамиды, заезжая на которые танки встают и не могут проехать дальше.

Ранее в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине заявили, что Киев готовит в Харьковской области провокацию с гибелью собственных граждан, чтобы обвинить в этом российских военных.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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