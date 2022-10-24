В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ Зоринска и Старобельска из американских РСЗО HIMARS

Представительство Луганской народной республике в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявило, что украинские войска выпустили по два снаряда из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по городам Зоринск и Старобельск в ЛНР. Об этом оно сообщило в своем Telegram-канале.

По информации представительства, по Зоринску был нанесен удар в 1:05 мск, Старобельску — в 2:57 мск.

Отмечается, что информация о возможных повреждениях и пострадавших в настоящее время уточняется.

Накануне представительство ЛНР в СЦКК сообщало, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по населенному пункту Покровское из американской РСЗО HIMARS.

Ранее стало известно, что украинская армия нанесла два ракетных удара из HIMARS по населенному пункту Червоный Прапор, в результате чего погибли пять сотрудников МЧС ЛНР и еще девять были ранены.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.