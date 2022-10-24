Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Онкологи выяснили, что лучевая терапия может облегчить боль... 18:52
Путин про диалог с США: мы готовы к решению любых... 18:51
Путин назвал Лиз Трасс «девушкой немного не в себе» за слова... 18:50
Путин высказался об опасности применения ядерного оружия 18:49
Блогер «превратил» iPhone в ноутбук из 2000-х 18:46
«Ситибанк» уведомил клиентов о сворачивании программы... 18:44
Член МОК из Норвегии прокомментировала слова Вяльбе об... 18:43
Критики посчитали сиквел «Черной пантеры» лучшим со времен... 18:41
Путин обвинил Запад в доведении ситуации до конфликта... 18:41
Путин заявил, что «все время думает» о потерях... 18:41

Yonhap: Южная Корея начала крупномасштабные военно-морские учения в Желтом море

close
100%
Kim Hong-Ji/Reuters

Военно-морские силы Южной Кореи начали крупномасштабные учения в Желтом море, в которых также задействованы военнослужащие США. Об этом сообщает агентство Yonhap, передает РИА Новости.

Уточняется, что они продлятся четыре дня в рамках более крупных ежегодных учений армии Южной Кореи «Хогук», которые идут с 18 по 28 октября. Тренировка направлена на повышение комбинированных оперативных возможностей армии на море для реагирования на провокации Северной Кореи вблизи межкорейской разграничительной линии.

Отмечается, что в учениях принимают участие больше 20 военных кораблей, в том числе эсминцы и фрегаты Aegis, а также вертолеты, истребители F-15K и F-16, штурмовики A-10.

Ранее Южная Корея произвела предупредительные выстрелы после того, как северокорейское судно пересекло морскую линию разграничения. По информации Республики Корея, в понедельник, 24 октября, судно под флагом КНДР пересекло морскую границу между государств. Также отмечалось, что Северная Корея в ответ открыла огонь из реактивных систем залпового огня.

До этого военные Южной Кореи заявляли, что КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Японского моря из района под Пхеньяном в ночь на 14 октября.

8 октября сообщалось, что Северная Корея произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+