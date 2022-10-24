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«МК»: Турция показала арсенал, изъятый у Рабочей партии Курдистана

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DHA/Global Look Press via ZUMA Press

Турция показала образцы оружия, изъятые у боевиков Рабочей партии Курдистана в ходе контртеррористической операции «Коготь-замок», которая с весны 2022 года проводится на севере Ирака. Об этом сообщает «МК».

На кадрах, снятых с дрона, видны ряды выложенных на белую ткань автоматов, пулеметов и винтовок. Рядом с сними неподвижно стоят бойцы турецкой армии в камуфляжной форме. На заднем плане видны вертолеты и бронетранспортеры.

По данным издания, всего в ходе операции за шесть месяцев было изъято более тысячи единиц оружия, в том числе ручные гранатометы и переносные зенитные ракетные комплексы.

В ночь на 18 апреля Вооруженные силы Турции начали новые боевые действия на территории Северного Ирака с участием спецназа и ВВС страны. Целью заявлена борьба против Рабочей партии Курдистана (РПК), чья деятельность, по мнению руководства Турции, угрожает безопасности страны.

В первые часы артиллерия и авиация нанесли удары по бункерам, укрытиям, складам и штабам РПК в округах Метина, Зап и Авашин-Басьян.

Как сообщалось ранее, турецкие ВВС в ходе операции ликвидировали 23 курдских боевика РПК. В боевых действиях принимали участие турецкие истребители F-16.

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