Власти Запорожья допускают подрыв Каховской дамбы украинскими войсками

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, в случае если украинские войска подорвут дамбы Каховской гидроэлектростанции, это создаст большие риски для работы энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает РИА Новости.

То есть, уровень воды в Каховском водохранилище снизится, в результате система охлаждения на Запорожской АЭС не сможет забирать требуемые объемы для охлаждения реакторов и других технологических процессов.

Ранее немецкая газета Bild показала, какие районы может затопить в случае подрыва дамбы Каховской ГЭС.

22 октября глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что Вооруженные силы Украины применили все имеющиеся в своем распоряжении ракеты при обстрелах Каховской гидроэлектростанции. Он также отметил, что все ракетное оружие, находящееся у Украины, поставлено западными странами либо сохранилось со времен СССР.