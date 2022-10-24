Глава «Ростеха» заявил о готовности поставить армии нужное число дронов-камикадзе

«Ростех» готов поставит российской армии необходимое ей количество дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет». Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в интервью газете »Ведомости».

По его словам, на видео из зоны специальной военной операции на Украине есть примеры успешного применения дронов-камикадзе, которые производит концерн «Калашников», входящий в «Ростех».

«Мы готовы поставлять их в необходимых объемах, если будет заказ», — отметил Чемезов.

Он добавил, что в России беспилотники производит не только «Ростех», но и другие предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Ранее Минобороны России опубликовало видео с применением Вооруженными силами (ВС) РФ барражирующих боеприпасов «Ланцет», поражающих украинскую военную технику. Кадры были сделаны на Николаево-Криворожском направлении.

На видео беспилотники уничтожают буксируемую гаубицу «Мста-Б», радиолокационные комплексы, танк и автомобильную технику.

Российская армия применила в рамках военной спецоперации на Украине несколько сотен отечественных дронов-камикадзе, в числе которых беспилотники «Куб» и два вида «Ланцетов».

Уточняется, что БПЛА показывают высокую эффективность при уничтожении зенитных ракетных комплексов украинских войск, а также радиолокационных станций различного типа, включая станции контрбатарейной борьбы и радиолокационные станции (РЛС) системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины.