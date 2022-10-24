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Власти Херсонской области: на линии фронта захвачена в плен группа украинских диверсантов

Стремоусов сообщил о задержании группы украинских диверсантов в Херсонской области

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил в своем Telegram-канале о задержании группы украинских диверсантов на линии фронта.

По словам Стремоусова, диверсанты были захвачены в плен в ночь на 24 октября на Бериславском направлении.

«На утро 24 октября в Херсонской области на Бериславском участке захвачена в плен сегодня ночью целая группа ДРГ», — пояснил Стремоусов.

Ранее Стремоусов говорил, что власти Херсонской области уверены в скором взятии под контроль еще трех украинских территорий. По его словам, это будут Николаевская, Одесская и Днепропетровские области. Также Стремоусов отметил, что это «священный долг русских людей освободить русскую землю от неофашизма».

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов говорил, что освобождение подконтрольных Киеву территорий Запорожской области может произойти «намного быстрее, чем многим кажется».

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