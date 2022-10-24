Украинский министр заявил, что работа Starlink в стране продолжится

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск еще до начала обсуждения вопроса о финансировании Starlink на украинской территории пообещал, что работа спутниковой сети в стране будет обеспечена.

«Спасибо, Илон Маск. Перед всеми разговорами о финансировании вы подтвердили мне, что в любом случае обеспечите работу Starlink на Украине. Это было крайне важно для Украины. Мы благодарны вам», — написал украинский чиновник на своей странице в Twitter.

Таким образом Федоров прокомментировал пост американского миллиардера, где было написано, что еще до ответа Пентагона Маск сообщил министру, SpaceX не отключит Starlink, даже если Минобороны США откажется предоставить финансирование.

14 октября телеканал CNN сообщил, что Маск попросил Пентагон профинансировать сеть Starlink на Украине, поскольку его компания больше этого делать не будет. Однако уже на следующий день миллиардер объявил о решении продолжать оплачивать работу системы на Украине, несмотря на финансовые потери.