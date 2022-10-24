Глава МО Украины заявил, что его коллеги из Британии и Турции рассказали о беседе с Шойгу

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что его коллеги из Великобритании и Турции проинформировали его о беседе с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом он написал в своем Twitter.

«Пообщался с министрами обороны Франции, Британии и Турции. Коллеги проинформировали меня по поводу их переговоров с главой МО РФ», — поделился Резников.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном информацию о «грязной бомбе» и шаги по укреплению украинской ПВО. Украинский министр особо подчеркнул, что информация о «грязной бомбе» не соответствует действительности. Блинкен подтвердил, что согласен с ним.

До этого вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявлял в своем Telegram-канале, что переговоры России со странами Запада помогли избежать провокации со стороны Украины с использованием «грязной» атомной бомбы.