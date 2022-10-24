Украина мобилизует военнообязанных мужчин в возрасте до 60 лет

Украина продолжит мобилизацию военнообязанных мужчин в возрасте до 60 лет. Об этом заявил главный военком Киева Юрий Максимов, передает Regnum.

«Повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. То есть тем, кто военнообязан», — приводит агентство слова Максимова.

По его словам, рейды в Киеве, во время которых выдают повестки, будут продолжены. При этом выписать повестку могут в любом месте и в любое время суток.

Ранее украинские пленные рассказали, что на Украине мобилизуют «практически всех подряд».

По словам 23-летнего Ивана Ряхлицкого из Черкасской области, требования к состоянию здоровья граждан ослаблены, поэтому его взяли в армию с проблемами со здоровьем, заявив, что «с таким люди служат».

47-летний Николай Дяченко из города Сумы поделился, что в медкомиссии входят даже ветеринары.

«Им надо количество, а какие — хромой, кривой, горбатый — все равно идут», — рассказал украинец.