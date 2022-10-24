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В российской разведке призвали мир не допустить обладания Киевом ядерного оружия

Глава СВР Нарышкин заявил, что мир не должен допустить обладания Украиной ядерного оружия

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил журналистам, что мир не должен допустить обладания Украиной ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

Нарышкин отметил, что человечество уже увидело стремление нынешних украинских властей обрести ядерное оружие.

«Начиная с того дня, когда президент Зеленский выступил на конференции по безопасности в Мюнхене. Тогда уже были понятны его амбиции обладать ядерным оружием. Мир не должен этого допустить», — сказал он.

Ранее Владимир Зеленский призвал мир ударить по Кремлю в случае, если Российская Федерация нанесет ядерный удар по украинскому центру принятия решений на улице Банковой в Киеве. По словам украинского лидера, в этом случае не будет иметь значения, является Украина страной НАТО или нет.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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