Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Путин: в ядерном ударе на Украине нет смысла 18:58
Павел Воля опубликовал видео со съемок Comedy Club после слухов... 18:56
Экс-тренер сборной России Балахнин назвал ненормальным отказ Зобнина... 18:52
Онкологи выяснили, что лучевая терапия может облегчить боль... 18:52
Путин про диалог с США: мы готовы к решению любых... 18:51
Путин назвал Лиз Трасс «девушкой немного не в себе» за слова... 18:50
Путин высказался об опасности применения ядерного оружия 18:49
Блогер «превратил» iPhone в ноутбук из 2000-х 18:46
«Ситибанк» уведомил клиентов о сворачивании программы... 18:44
Член МОК из Норвегии прокомментировала слова Вяльбе об... 18:43

Milliyet: в Турции усилили контроль за проливом Босфор из-за мин в Черном море

close
100%
Bulgarian Ministry of Defence/Reuters

Турецкая газета Milliyet пишет, что ВС Турции усилили контроль за проливом Босфор из-за дрейфующих в Черном море мин.

По информации издания, ситуацию в проливе контролируют с помощью морских патрульных самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также с моря с помощью минно-тральных и патрульных кораблей. Также за Босфором наблюдают с помощью электрооптических систем наблюдения.

«6 марта группы SAS обезвредили в общей сложности три мины, обнаруженные у входа в пролив Босфор, 28 марта в Игнеаде и 6 апреля у Кефкена. 19 октября еще одна мина, обнаруженная у побережья Кыйыкёй в Кыркларели, была уничтожена командами SAS», — пишет газета.

Ранее американское издание 19Fortyfive со ссылкой на Военно-морской институт США писало, что Россия может использовать для защиты Севастополя в ходе спецоперации дрессированных боевых дельфинов, состоящих на службе в ВМФ.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+