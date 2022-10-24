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Президент Казахстана Токаев утвердил изменения в Военной доктрине республики

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Kazakh presidential website/Xinhua

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил указ об обновлении Военной доктрины страны. Об этом сообщается на сайте Минобороны республики.

Согласно заявлению ведомства, в указе «отражены современные условия и факторы, влияющие на военные угрозы и безопасность».

Уточняется, что документ содержит «новые направления деятельности в военно-политической и военно-стратегической сферах», а также «меры для систематизации нормативных правовых актов в военной области и внедрения системы военного планирования».

В Минобороны Казахстана отметили, что внесенные в указ изменения увеличивают военный потенциал республики в реагировании на новые риски и вызовы. Кроме того, новая редакция документа предусматривает развитие сил специальных операций и расширение их взаимодействия с подразделениями спецназначения других государственных органов.

Уточняется, что указ о внесении изменений в Военную доктрину вступил в законную силу.

Ранее российский посол в Казахстане Алексей Бородавки заявил, что для России критически важно сотрудничество с республикой в сфере обороны и безопасности.

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