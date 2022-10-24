Маск пообещал, что не отключит Starlink на Украине

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что не отключит интернет-провайдер Starlink на Украине, даже если Пентагон не захочет финансировать проект.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Маск еще до начала обсуждения вопроса о финансировании Starlink на украинской территории пообещал, что работа спутниковой сети в стране будет обеспечена.

«Еще до того как министерство обороны пришло с ответной реакцией, я сказал Михаилу Федорову, что SpaceX не отключит Starlink, даже если Минобороны откажется предоставлять финансирование», — написал американский миллиардер на своей странице в Twitter.

14 октября телеканал CNN сообщил, что Маск попросил Пентагон профинансировать сеть Starlink на Украине, поскольку его компания больше этого делать не будет. Однако уже на следующий день миллиардер объявил о решении продолжать оплачивать работу системы на Украине, несмотря на финансовые потери.