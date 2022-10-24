Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетит «Уралвагонзавод», который выпускает российские танки Т-72, Т-90 и Т-14 «Армата». Об этом сообщает информагентство Ura.ru со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Медведев проведет на заводе совещание, на котором обсудит ход выполнения гособоронзаказа.

Также ожидается, что зампред Совбеза посетит Еланский учебный центр Минобороны, где готовят мобилизованных граждан со всего Урала.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал от предприятий оборонно-промышленного комплекса России ускорить поставки оружия в войска, а также изучить трофейную технику стран НАТО, чтобы качественно нарастить возможности российской техники.

«Необходимо в кратчайший период нарастить производственные возможности, максимально загрузить оборудование, оптимизировать технологические циклы и, не снижая качества, сократить при этом сроки производства», — сказал президент.