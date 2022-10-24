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Рогов заявил, что Киев отправляет «на убой» мобилизованных и неподготовленных бойцов

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LIBKOS/AP

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские власти отправляют «на убой» мобилизованных и неподготовленных солдат. Об этом он сказал в эфире «Первого канала».

«Вдоль линии боевого соприкосновения кидают тех, кого не жалко. Они называют их — «мясо». Отправляют на убой мобилизованных простых людей, которых согнали в армию», — отметил он.

Рогов подчеркнул, что из таких мобилизованных формируют десятки штурмовых отрядов.

«Этих людей будут в первую очередь бросать на убой», — добавил председатель движения «Мы вместе с Россией».

Ранее Владимир Рогов заявил, что автобус, перевозивший сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), был целью обстрела города Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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