В Кремле назвали реальной угрозу применения «грязной бомбы» со стороны ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угроза применения «грязной бомбы» со стороны Вооруженных сил Украины реальна.

«Их недоверие к информации, которая была перед российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения «грязной бомбы». Эта информация была передана до сведения собеседников министром обороны (Сергеем Шойгу), дальше уже их дело, дальше уже их дело — верить или не верить», — сказал представитель Кремля.

Таким образом он прокомментировал сообщение Госдепартамента США о том, что Вашингтон, Лондон и Париж не верят предупреждению Шойгу о возможном применении украинской стороной «грязной бомбы».

23 октября глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, в ходе которого довел до британского коллеги «озабоченность» насчет возможных провокаций со стороны Киева «с применением грязной бомбы».

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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