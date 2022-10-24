Минобороны РФ: на Южно-Донецком направлении уничтожено 25 украинских военных

На Южно-Донецком направлении Вооруженные силы России уничтожили 25 украинских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, в районе населенных пунктов Сладкое и Владимировка в Донецкой народной республике со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) была предпринята попытка российских позиций.

Атаку удалось отразить. В результате были уничтожены один танк, три боевых машины пехоты, два автомобиля и 25 бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские войска предотвратили попытку украинских подразделений вклиниться в оборону ВС РФ в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики. В результате ударами российской авиации, огнем артиллерии и обороняющихся подразделений украинские войска были остановлены и возвращены на исходные позиции. Погибли 25 бойцов ВСУ.

В представительстве ЛНР в СЦКК также сообщали, что при обстреле Сватово со стороны ВСУ были ранены два мирных жителя.