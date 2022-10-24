Применение «грязной бомбы» многократно увеличит риск мировой ядерной войны

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в случае применения Киевом «грязной» бомбы риск мировой ядерной войны многократно увеличится и превратится в реальную угрозу.

По словам Карчаа, «грязная» бомба приведет к радиоактивному заражению десятков тысяч людей. Территории, где будет применена «грязная» бомба, будут «выключены» из жизнедеятельности на срок до 50 лет.

«Я думаю — это моя осторожная экспертная оценка, — что речь может пойти о минимум 30-50 годах», — поделился Карчаа.

Он добавил, что на это могут повлиять множество факторов, но радиоактивного заражения не избежать. От него пострадают десятки тысяч людей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что угроза применения «грязной бомбы» со стороны Вооруженных сил Украины реальна.

Так он прокомментировал сообщение Госдепартамента США о том, что Вашингтон, Лондон и Париж не верят предупреждению Шойгу о возможном применении украинской стороной «грязной бомбы».