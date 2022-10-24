Песков оценил недоверие Запада к предупреждению РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом «грязной бомбы» существует.

По его словам, глава Минобороны России Сергей Шойгу довел эти сведения до стран Запада, которые могут самостоятельно решать — верить в эту угрозу или нет.

«Дело в том, что их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой «грязной бомбы». Угроза налицо... Дальше уже их дело — верить или не верить», — цитирует НСН представителя Кремля.