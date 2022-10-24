Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Роза Сябитова заявила, что «никогда не скрывала» своего старения 17:51
Путин призвал Запад не сваливать все на «козни»... 17:49
В Удмуртии пенсионера осудили за смерть внука, выпавшего... 17:48
Путин назвал альтернативные общественные модели «прямой угрозой... 17:48
Путин заявил, что всегда верил в силу здравого смысла 17:48
Астрономы обнаружили систему оранжевого карлика и «звезды-недоростка» 17:46
Путин: уничтожение «Северных потоков» стало запредельным... 17:42
В ФРГ раскритиковали закон об отрицании военных преступлений... 17:39
Спецдокладчик ООН заявила о желании властей Белоруссии... 17:39
Путин назвал политику Запада «грязной и кровавой» 17:38

МО РФ заявило, что Киев хочет подорвать «грязную бомбу» и обвинить в этом Москву

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Министерство обороны России имеет данные о том, что Украина планирует провокации, которые связаны с применением «грязной бомбы». По его словам, Киев может подорвать «грязную бомбу» или маломощный ядерный боеприпас и обвинить в этом Москву.

«Цель — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве», — пояснил Кириллов.

Генерал напомнил, что 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявлял о намерении восстановить ядерный статус его страны.

Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что в случае применения украинской стороной «грязной» бомбы риск мировой ядерной войны многократно увеличится и превратится в реальную угрозу.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что угроза применения «грязной бомбы» со стороны украинских военных реальна.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+