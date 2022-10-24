Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Роза Сябитова заявила, что «никогда не скрывала» своего старения 17:51
Путин призвал Запад не сваливать все на «козни»... 17:49
В Удмуртии пенсионера осудили за смерть внука, выпавшего... 17:48
Путин назвал альтернативные общественные модели «прямой угрозой... 17:48
Путин заявил, что всегда верил в силу здравого смысла 17:48
Астрономы обнаружили систему оранжевого карлика и «звезды-недоростка» 17:46
Путин: уничтожение «Северных потоков» стало запредельным... 17:42
В ФРГ раскритиковали закон об отрицании военных преступлений... 17:39
Спецдокладчик ООН заявила о желании властей Белоруссии... 17:39
Путин назвал политику Запада «грязной и кровавой» 17:38

МО РФ: Украина с помощью «грязной бомбы» планирует выставить РФ «как ядерного террориста»

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Украина с помощью «грязной бомбы» планирует выставить Россию как ядерного террориста. Его слова на брифинге по угрозам радиационной безопасности передает РИА Новости.

Кириллов отметил, что в результате провокации с применением «грязной бомбы» Украина рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Россию «как ядерного террориста».

По словам генерал-лейтенанта, Министерство обороны РФ имеет данные о том, что Киев может подорвать «грязную бомбу» или маломощный ядерный боеприпас, обвинив в этом Москву.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угроза применения «грязной бомбы» со стороны Вооруженных сил Украины реальна.

23 октября глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, в ходе которого довел до британского коллеги «озабоченность» насчет возможных провокаций со стороны Киева «с применением грязной бомбы».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+